Конфлікт вичерпано, медики працюють у штатному режимі: в одеській "екстренці" прокоментували інцидент з ТЦК
Київ • УНН
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області повідомив, що конфлікт між співробітниками Центру і ТЦК вичерпано, остаточний вердикт мають винести правоохоронні органи.
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області надав розʼяснення щодо вчорашнього конфлікту військових ТЦК з медиками, передає УНН.
З приводу інциденту, який стався вчора між співробітниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і ТЦК: конфлікт вичерпано. Остаточний вердикт нададуть правоохоронні органи. Щодо бронювання медиків - нині відповідно до установленого порядку проводяться відповідні лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на їх бронювання. Найближчим часом питання буде вирішено
Там додали, що всі бригади швидкої допомоги працюють у штатному режимі.
Нагадаємо
В Одесі співробітники одного із військкоматів кілька годин утримували медиків. На цьому тлі під будівлею ТЦК почалися протести.
Відкрито кримінальне провадження.