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Конфлікт вичерпано, медики працюють у штатному режимі: в одеській "екстренці" прокоментували інцидент з ТЦК

Конфлікт вичерпано, медики працюють у штатному режимі: в одеській "екстренці" прокоментували інцидент з ТЦК

Київ • УНН

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Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області повідомив, що конфлікт між співробітниками Центру і ТЦК вичерпано, остаточний вердикт мають винести правоохоронні органи.

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області надав розʼяснення щодо вчорашнього конфлікту військових ТЦК з медиками, передає УНН.

З приводу інциденту, який стався вчора між співробітниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і ТЦК: конфлікт вичерпано. Остаточний вердикт нададуть правоохоронні органи. Щодо бронювання медиків - нині відповідно до установленого порядку проводяться відповідні лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на їх бронювання. Найближчим часом питання буде вирішено 

- йдеться у повідомленні.

Там додали, що всі бригади швидкої допомоги працюють у штатному режимі.

Нагадаємо

В Одесі співробітники одного із військкоматів кілька годин утримували медиків. На цьому тлі під будівлею ТЦК почалися протести.

 Відкрито кримінальне провадження.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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