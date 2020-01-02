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На Одещині жінка під час сварки зарізала чоловіка

На Одещині жінка під час сварки зарізала чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. На Одещині під час сварки жінка вдарила чоловіка ножем у груди, від чого він помер. Підозрювана не заперечує своєї провини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції одеської області.

“Подія сталася в ніч з 1 на 2 січня, коли подружжя повернулося додому від односельців, з якими відзначало Новий рік. Щойно чоловік з дружиною переступили поріг оселі, як між ними розгорівся конфлікт. Словесна перепалка підігрітих оковитою господарів швидко переросла в бійку, у розпал якої жінка схопила ніж і вдарила ним чоловіка в груди”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, спричинене 57-річному потерпілому поранення виявилося несумісним з життям. Лікарі, яких викликала правопорушниця, констатували смерть чоловіка і повідомили про це поліцейських.

“47-річну дружину небіжчика правоохоронці затримали. Вона не заперечує своєї провини і пояснює свій вчинок побутовими негараздами та алкогольним сп’янінням”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, з місця події вилучили ймовірне знаряддя злочину — ніж та інші речові докази.

“Дії жінки слідчі кваліфікували як умисне вбивство. Їй вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу фігурантка затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство”, — повідомили у поліції.

Як повідомляв УНН раніше, на Харківщині жінка під час сварки поранила ножем чоловіка.

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