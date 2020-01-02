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На Харківщині під час сварки жінка вдарила чоловіка ножем

На Харківщині під час сварки жінка вдарила чоловіка ножем

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. На Харківщині жінка під час сварки поранила ножем чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

"30 грудня до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення від медперсоналу місцевої лікарні про те, що до медичного закладу госпіталізовано 28-річного чоловіка з проникаючим пораненням грудної клітини. Стан здоров’я постраждалого медики оцінили як задовільний", - сказано у повідомленні.

У скоєнні злочину поліцейські викрили 24-річну співмешканку потерпілого. За словами зловмисниці, між подружжям виникла сварка, в ході якої жінка застосувала ніж.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Жінці повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину.

Нагадаємо, у Донецькій області сімейний конфлікт між 38-річною жінкою та її 40-річним чоловіком закінчився ножовим пораненням.

Українські Національні Новини

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