В Харьковской области во время ссоры женщина ударила мужа ножом

"30 декабря в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от медперсонала местной больницы о том, что в медицинское учреждение госпитализирован 28-летний мужчина с проникающим ранением грудной клетки. Состояние здоровья пострадавшего медики оценили как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В совершении преступления полицейские разоблачили 24-летнюю сожительницу пострадавшего. По словам злоумышленницы, между супругами возникла ссора, в ходе которой женщина применила нож.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Женщине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.

Напомним, в Донецкой области семейный конфликт между 38-летней женщиной и ее 40-летним мужем закончился ножевым ранением.