На Донеччині жінка порізала власного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Донецькій області сімейний конфлікт між 38-річною жінкою та її 40-річним чоловіком закінчився ножовим пораненням. Потерпілий перебуває в лікарні, а зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
До Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 40-річного місцевого жителя з раною живота.
Слідчо-оперативна група встановила обставини злочину та викрила зловмисницю.
Виявилося, що чоловік разом зі своєю співмешканкою вживали вдома спиртні напої. Під час сварки жінка схопила кухонний ніж та вдарила ним співмешканця.
Знаряддя злочину направлено на експертизу.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Нагадаємо, у Київській області дівчина зарізала співмешканця.