На Київщині дівчина зарізала співмешканця через ревнощі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Київській області 20-річна дівчина позбавила життя свого співмешканця через ревнощі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Подія сталася в одному з будинків у селі Насташка, що на Рокитнянщині. Чергова сварка, що закінчилась трагічно, виникла між молодою парою під час розпиття алкогольних напоїв.
Дівчина напідпитку схопила кухонний ніж і завдала ним удар у груди своєму співмешканцю. Про злочин до поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги, яку викликала господиня.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Рокитнянського відділення поліції. Там, у помешканні, поліцейські затримали зловмисницю у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі 20-річна молода жінка знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. На місці правопорушення працівники поліції також вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж зі слідами бурого кольору.
Тіло 23-річного чоловіка направлено на проведення експертизи для встановлення причини смерті.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманій молодиці. Міру запобіжного заходу на час тривання досудового слідства для неї обере суд.
Нагадаємо, на Київщині затримали жінку, яку підозрюють у тому, що вона зарізала сплячого співмешканця.