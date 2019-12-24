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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 39467 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 121252 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 127006 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 125173 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 148429 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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В Киевской области девушка зарезала сожителя из-за ревности

В Киевской области девушка зарезала сожителя из-за ревности

Киев  •  УНН

 • 26526 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Киевской области 20-летняя девушка убила своего сожителя из-за ревности. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Событие произошло в одном из домов в селе Насташка, что в Рокитнянском районе. Очередная ссора, которая закончилась трагично, возникла между молодой парой во время распития алкогольных напитков.

Девушка навеселе схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь своему сожителю. О преступлении в полицию сообщил фельдшер скорой помощи, которую вызвала хозяйка.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Рокитнянского отделения полиции. Там, в доме, полицейские задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас 20-летняя молодая женщина находится в изоляторе временного содержания. На месте правонарушения сотрудники полиции также изъяли орудие преступления - кухонный нож со следами бурого цвета.

Тело 23-летнего мужчины направлено на проведение экспертизы для установления причины смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанной женщине. Меру пресечения на время продолжения досудебного следствия для неё выберет суд.

Напомним, в Киевской области задержали женщину, которую подозревают в том, что она зарезала спящего сожителя.

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