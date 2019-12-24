В Киевской области девушка зарезала сожителя из-за ревности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Киевской области 20-летняя девушка убила своего сожителя из-за ревности. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Событие произошло в одном из домов в селе Насташка, что в Рокитнянском районе. Очередная ссора, которая закончилась трагично, возникла между молодой парой во время распития алкогольных напитков.
Девушка навеселе схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь своему сожителю. О преступлении в полицию сообщил фельдшер скорой помощи, которую вызвала хозяйка.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Рокитнянского отделения полиции. Там, в доме, полицейские задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас 20-летняя молодая женщина находится в изоляторе временного содержания. На месте правонарушения сотрудники полиции также изъяли орудие преступления - кухонный нож со следами бурого цвета.
Тело 23-летнего мужчины направлено на проведение экспертизы для установления причины смерти.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанной женщине. Меру пресечения на время продолжения досудебного следствия для неё выберет суд.
Напомним, в Киевской области задержали женщину, которую подозревают в том, что она зарезала спящего сожителя.