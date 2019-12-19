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На Київщині жінку підозрюють у вбивстві сплячого співмешканця

На Київщині жінку підозрюють у вбивстві сплячого співмешканця

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Київщині затримали жінку, яку підозрюють у тому, що вона зарізала сплячого співмешканця. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП Київської області.

"Злочин стався вчора ввечері у с. Фурси, Білоцерківського району, в будинку жертви. Жінка зателефонувала сусідці і повідомила що "хтось вбив її чоловіка", і та вже викликала правоохоронців. Слідчі, які прибули на місце події встановили, що між парою виник конфлікт під час спільного розпиття спиртних напоїв. Коли чоловік заснув – співмешканка нанесла йому кілька ударів кухонним ножем. Травми, нанесені 59-річному чоловіку, виявилися несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

"63-річну підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України. До суду буде подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили у відділі комунікації.

Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, в Ужгороді розслідуються різанину між військовослужбовцями.

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