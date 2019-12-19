В Киевской области женщину подозревают в убийстве спящего сожителя

"Преступление произошло вчера вечером в с. Фурсы, Белоцерковского района, в доме жертвы. Женщина позвонила соседке и сообщила, что "кто-то убил ее мужа", и та уже вызвала милицию. Следователи, прибывшие на место происшествия установили, что между парой возник конфликт во время совместного распития спиртных напитков. Когда мужчина заснул - сожительница нанесла ему несколько ударов кухонным ножом. Травмы, нанесенные 59-летнему мужчине, оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

"63-летнюю подозреваемую задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд будет подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в отделе коммуникации.

Начато досудебное расследование.

Напомним, в Ужгороде расследуются резню между военнослужащими.