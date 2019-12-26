В Донецкой области женщина порезала своего мужа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Донецкой области семейный конфликт между 38-летней женщиной и ее 40-летним мужем закончился ножевым ранением. Пострадавший находится в больнице, а злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
В Мирноградское отделения полиции поступило сообщение от медиков о госпитализации 40-летнего местного жителя с раной живота.
Следственно-оперативная группа установила обстоятельства преступления и разоблачила злоумышленницу.
Оказалось, что мужчина вместе со своей сожительницей употребляли дома спиртные напитки. Во время ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила им сожителя.
Орудие преступления направлено на экспертизу.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Напомним, в Киевской области девушка зарезала сожителя.