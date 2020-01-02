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В Одесской области женщина во время ссоры зарезала мужа

В Одесской области женщина во время ссоры зарезала мужа

Киев  •  УНН

 • 13242 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Одесской области во время ссоры женщина ударила мужа ножом в грудь, от чего он умер. Подозреваемая не опровергает своей вины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"ЧП произошло в ночь с 1 на 2 января, когда супруги вернулись домой от односельчан, с которыми отмечали Новый год. Только муж с женой переступили порог дома, как между ними разгорелся конфликт. Словесная перепалка подогретых водкой хозяев быстро переросла в драку, в разгар которой женщина схватила нож и ударила им мужчину в грудь", - говорится в сообщении.

По информации полиции, нанесенное 57-летнему потерпевшему ранение оказалось несовместимым с жизнью. Врачи, которых вызвала правонарушительница, констатировали смерть мужчины и сообщили об этом полицейским.

"47-летнюю жену покойника правоохранители задержали. Она не отрицает своей вины и объясняет свой поступок бытовыми неурядицами и алкогольным опьянением", - говорится в сообщении.

По информации полиции, с места происшествия изъяли предполагаемое орудие преступления - нож и другие вещественные доказательства.

"Действия женщины следователи квалифицировали как умышленное убийство. Ей уже объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН ранее, в Харьковской области женщина во время ссоры ранила ножом мужа.

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