На Одещині знищили морську міну: ВМС ЗСУ показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В акваторії Одеської області виявили та знищили чергову морську міну, пише УНН з посиланням на пресслужбу Військово-морських сил ЗСУ.
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"На Одещині силами оборони України було виявлено чергову морську дрейфуючу міну. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано спеціальним підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України", – ідеться у повідомленні.
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