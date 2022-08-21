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На Одещині знищили морську міну: ВМС ЗСУ показали відео

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. В акваторії Одеської області виявили та знищили чергову морську міну, пише УНН з посиланням на пресслужбу Військово-морських сил ЗСУ. 

На Одещині знищили морську міну: ВМС ЗСУ показали відео

Цитата

"На Одещині силами оборони України було виявлено чергову морську дрейфуючу міну. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано спеціальним підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Румунії військові здійснили контрольований підрив дрейфуючої міни біля узбережжя Чорного моря.

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