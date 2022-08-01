У Румунії знешкодили дрейфуючу міну біля узбережжя Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Румунії військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Як заявили у Міністерстві оборони Румунії, знешкоджена в неділю міна – це друга морська міна, яку румунські військові деактивували на початку російського вторгнення в Україну.
Вибухонебезпечний предмет дрейфував приблизно в двох морських милях від румунського берега.
Нагадаємо
В Білгород-Дністровському районі до узбережжя течією винесло якірну міну, яка була зірвана штормом і дрейфувала в кількох метрах від берега.