В Румынии обезвредили дрейфующую мину у побережья Черного моря

Детали

Как заявили в Министерстве обороны Румынии, обезвреженная в воскресенье мина – это вторая морская мина, которую румынские военные деактивировали в начале российского вторжения в Украину.

Взрывоопасный предмет дрейфовал примерно в двух морских милях от румынского берега.

Напомним

В Белгород-Днестровском районе к побережью течением вынесло якорную мину, которая была сорвана штормом и дрейфовала в нескольких метрах от берега.