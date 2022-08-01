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В Румынии обезвредили дрейфующую мину у побережья Черного моря

В Румынии обезвредили дрейфующую мину у побережья Черного моря

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. В Румынии военные совершили контролируемый подрыв морской мины, дрейфующей в Черном море недалеко от берега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как заявили в Министерстве обороны Румынии, обезвреженная в воскресенье мина – это вторая морская мина, которую румынские военные деактивировали в начале российского вторжения в Украину.

Взрывоопасный предмет дрейфовал примерно в двух морских милях от румынского берега.

Напомним

В Белгород-Днестровском районе к побережью течением вынесло якорную мину, которая была сорвана штормом и дрейфовала в нескольких метрах от берега.

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