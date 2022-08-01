В Румынии обезвредили дрейфующую мину у побережья Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Румынии военные совершили контролируемый подрыв морской мины, дрейфующей в Черном море недалеко от берега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как заявили в Министерстве обороны Румынии, обезвреженная в воскресенье мина – это вторая морская мина, которую румынские военные деактивировали в начале российского вторжения в Украину.
Взрывоопасный предмет дрейфовал примерно в двух морских милях от румынского берега.
Напомним
В Белгород-Днестровском районе к побережью течением вынесло якорную мину, которая была сорвана штормом и дрейфовала в нескольких метрах от берега.