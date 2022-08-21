В Одесской области уничтожили морскую мину: ВМС ВСУ показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В акватории Одесской области обнаружили и уничтожили очередную морскую мину, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил ВСУ.
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"В Одесской области силами обороны Украины была обнаружена очередная морская дрейфующая мина. Опасная находка была оперативно ликвидирована специальным подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Напомним
В Румынии военные совершили контролируемый подрыв дрейфующей мины у побережья Черного моря.