На Одещині сьогодні знищили дві ракети Х-59
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Дві керовані ракети Х-59, запущені російськими військами, збили сьогодні в Одеській області, повідомляє у середу повітряне командування "Південь", пише УНН.
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"1 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування "Південь" над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району", - повідомила служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у Facebook.
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ПС ЗСУ раніше 1 листопада попереджали про ракетну небезпеку для Одеської, Миколаївської областей та ракети в напрямку Одеси.