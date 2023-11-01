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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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В Одесской области сегодня уничтожили две ракеты Х-59

Киев • УНН

 • 100905 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Две управляемые ракеты Х-59, запущенные российскими войсками, сбили сегодня в Одесской области, сообщает в среду воздушное командование "Юг", пишет УНН.

В Одесской области сегодня уничтожили две ракеты Х-59

Детали

"1 ноября 2023 года зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования "Юг" над морем было уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были выпущены из российских самолетов тактической авиации и направлены в направлении Одесского района", - сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" в Facebook.

Дополнение

ВС ВСУ ранее 1 ноября предупреждали о ракетной опасности для Одесской, Николаевской областей и ракетах в направлении Одессы.

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