В Одесской области сегодня уничтожили две ракеты Х-59
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Две управляемые ракеты Х-59, запущенные российскими войсками, сбили сегодня в Одесской области, сообщает в среду воздушное командование "Юг", пишет УНН.
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"1 ноября 2023 года зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования "Юг" над морем было уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были выпущены из российских самолетов тактической авиации и направлены в направлении Одесского района", - сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" в Facebook.
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ВС ВСУ ранее 1 ноября предупреждали о ракетной опасности для Одесской, Николаевской областей и ракетах в направлении Одессы.