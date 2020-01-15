На Одещині п’яний молодик зґвалтував жінку з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. На Одещині 19-річний молодик у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував 37-річну жінку з інвалідністю. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“Вночі 19-річний молодик зайшов до оселі 37-річної жінки — інваліда 1-ї групи і проти волі вступив із нею у статеві зносини”, — сказано у повідомленні.
Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Підозрюваного, який два роки тому вже мав проблеми з законом, доставили до Захарівського відділення поліції. Молодик у скоєному зізнається і пояснює свої дії тим, що був п’яний.
Заявниця вже пройшла медичний огляд, а вилучені з місця події речові докази направлені на експертизу. Рішення про оголошення молодикові підозри буде прийняте після завершення експертних досліджень.
Нагадаємо, у Києві суд заарештував чоловіка без права застави, який підозрюються у замаху на вбивство та спробу зґвалтування дівчини.