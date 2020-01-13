У Києві заарештували чоловіка, який намагався зґвалтувати та вбити 19-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Києві суд заарештував чоловіка без права застави, який підозрюються у замаху на вбивство та спробу зґвалтування дівчини. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
“Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід для 29-річного підозрюваного у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві намагались зґвалтувати і вбити дівчину.
Також повідомлялося, що правоохоронці Києва затримали імовірного підозрюваного у замаху на вбивство 19-річної киянки.