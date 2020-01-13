В Киеве арестовали мужчину, который пытался изнасиловать и убить 19-летнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Киеве суд арестовал мужчину без права залога, который подозреваются в покушении на убийство и попытку изнасилования девушки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения для 29-летнего подозреваемого в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве пытались изнасиловать и убить девушку.
Также сообщалось, что правоохранители Киева задержали вероятного подозреваемого в покушении на убийство 19-летней киевлянки.