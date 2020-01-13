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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113899 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 119047 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117500 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 135061 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107902 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109412 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109176 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132015 просмотра

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В Киеве арестовали мужчину, который пытался изнасиловать и убить 19-летнюю девушку

В Киеве арестовали мужчину, который пытался изнасиловать и убить 19-летнюю девушку

Киев  •  УНН

 • 18735 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Киеве суд арестовал мужчину без права залога, который подозреваются в покушении на убийство и попытку изнасилования девушки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения для 29-летнего подозреваемого в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве пытались изнасиловать и убить девушку.

Также сообщалось, что правоохранители Киева задержали вероятного подозреваемого в покушении на убийство 19-летней киевлянки.

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