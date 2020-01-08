У Києві намагались зґвалтувати і вбити дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У Києві на проспекті Лобановського побили, намагались зґвалтувати та вбити дівчину. Правоохоронці намагаються встановити особу злочинця. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Повідомляється, що вчора о 00:20 до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Лобановського побили дівчину й намагалися зґвалтувати.
"Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до дівчини підбіг невідомий, вдарив по голові й почав душити. Одночасно з цим, зловмисник намагався зґвалтувати потерпілу та наносив їй у спину удари гострим предметом. Дівчина змогла вирватися й дійти додому, а фігурант втік. 19-річну потерпілу доставлено до лікарні з численними ножовими пораненнями спини. Наразі її життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство, поєднаний із зґвалтуванням або сексуальним насильством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Повідомляються прикмети зловмисника: вік 33-37 років, зріст 170 см, худорлявої статури, обличчя мале, худорляве, волосся русяве, ніс, очі та губи середньої форми. Він був одягнений у чорну пряму куртку з капюшоном, довжиною до середини стегна, та сині джинси.
Нагадаємо, у Києві судитимуть молодика, якого підозрюють у вбивстві 18-річної дівчини.