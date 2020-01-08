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В Киеве пытались изнасиловать и убить девушку

В Киеве пытались изнасиловать и убить девушку

Киев  •  УНН

 • 26562 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Киеве на проспекте Лобановского избили, пытались изнасиловать и убить девушку. Правоохранители пытаются установить личность преступника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что вчера в 00:20 в столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Лобановского избили девушку и пытались изнасиловать.

"После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к девушке подбежал неизвестный, ударил по голове и начал душить. Одновременно с этим, злоумышленник пытался изнасиловать потерпевшую и наносил ей в спину удары острым предметом. Девушка смогла вырваться и дойти домой, а фигурант скрылся. 19-летнюю пострадавшую доставили в больницу с многочисленными ножевыми ранениями спины. Сейчас ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Указано, что следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Оконченное покушение на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сообщаются приметы злоумышленника: возраст 33-37 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо маленькое, худое, волосы русые, нос, глаза и губы средней формы. Он был одет в черную прямую куртку с капюшоном, длиной до середины бедра, и синие джинсы.

Напомним, в Киеве будут судить молодого человека, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки.

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