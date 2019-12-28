У Києві судитимуть молодика, якого підозрюють у вбивстві 18-річної дівчини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Києві судитимуть юнака, який підозрюється у вбивстві 18-річної дівчини через ревнощі. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру міста Києва.
"Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо молодика, якого підозрюють у вбивстві 18-річної дівчини, тіло якої з численними ножовими пораненнями виявили у орендованій квартирі", - сказано у повідомленні.
Як установлено у ході досудового слідства, 24 липня 2019 року, перебуваючи у квартирі дівчини, 18-річний юнак на фоні ревнощів наніс їй численні удари ножем в різні частини тіла. Від отриманих травм дівчина померла.
Зловмисник, переодягнувшись в інший одяг, покинув місце вчинення злочину. У подальшому його затримали на території міста Полтава.
Молодику повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 КК України скеровано до Голосіївського районного суду столиці для розгляду по суті.
За скоєне молодику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві жорстоко вбили 18-річну дівчину. Її тіло знайшли у квартирі в Голосіївському районі.