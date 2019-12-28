В Киеве будут судить молодого человека, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киеве будут судить молодого человека, который подозревается в убийстве 18-летней девушки из ревности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру города Киева.
"Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт относительно молодого человека, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки, тело которой с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в съемной квартире", - говорится в сообщении.
Как установлено в ходе досудебного следствия, 24 июля 2019 года, находясь в квартире девушки, 18-летний юноша на фоне ревности нанес ей многочисленные удары ножом в различные части тела. От полученных травм девушка скончалась.
Злоумышленник, переодевшись в другую одежду, покинул место совершения преступления. В дальнейшем его задержали на территории города Полтава.
Молодому человеку сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас обвинительный акт по ч. 1 ст. 115 УК Украины направлен в Голосеевский районный суд столицы для рассмотрения по существу.
За содеянное молодому человеку грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве жестоко убили 18-летнюю девушку. Ее тело нашли в квартире в Голосеевском районе.