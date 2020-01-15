В Одесской области пьяный 19-летний изнасиловал женщину с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Одесской области 19-летний парень в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал 37-летнюю женщину с инвалидностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
“Ночью 19-летний молодой человек зашел в дом 37-летней женщины — инвалида 1-й группы и против воли вступил с ней в половую связь”, — говорится в сообщении.
Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого, который два года назад уже имел проблемы с законом, доставили в Захаровская отделение полиции. Молодой человек в содеянном признается и объясняет свои действия тем, что был пьян.
Заявительница уже прошла медицинское освидетельствование, а изъятые с места происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу. Решение об объявлении молодому подозрения будет принято после завершения экспертных исследований.
Напомним, в Киеве суд арестовал мужчину без права залога, который подозреваются в покушении на убийство и попытку изнасилования девушки.