На Одещині потонув молодий чоловік

"4 серпня о 21:00 від чергового Усатівського відділення поліції Національної поліції до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у с. Нерубайське Біляївського району о 19:30 під час відпочинку з друзями на Хаджибейському лимані (рибацький причал), пішов купатись та зник 21-річний молодий чоловік", - йдеться у повідомленні.



До пошукових робіт було залучено фахівців водолазно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Одеській області. 5 серпня о 9:40 тіло загиблого було виявлено на вилучено на берег.



Також, 4 серпня о 8:00 від Затоківської сільської ради надійшло повідомлення, що 1 серпня близько 14 години у смт. Затока Білгород-Дністровського району пішов купатися та зник чоловік 1959 р.н. Рятувальниками обстежено 1700 м.кв. дна та човном по воді вздовж берегової лінії 12 км. Зниклу особу не знайдено. Пошукові роботи продовжуються.



До пошукових робіт залучено 1 плавзасіб та 9 чоловік особового складу.



Нагадаємо, з початку року на водоймах країни вже загинуло 774 людини, з яких 79 дітей. При цьому врятовано 577 людей, у тому числі 105 дітей.



