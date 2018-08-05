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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 19682 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119393 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127242 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166607 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152466 просмотра

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В Одесской области утонул молодой человек

В Одесской области утонул молодой человек

Киев  •  УНН

 • 8325 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Одесской области водолазы нашли в водоеме и подняли на поверхность тело 21-летнего мужчины, розыск пропавшего на водоеме еще одного человека продолжается. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"4 августа в 21:00 от дежурного Усатовского отделения полиции Национальной полиции в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Нерубайское Беляевского района в 19:30 во время отдыха с друзьями на Хаджибейском лимане (рыбацкий причал), пошел купаться и пропал 21-летний молодой человек", - говорится в сообщении.

К поисковым работам были привлечены специалисты водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. 5 августа в 9:40 тело погибшего было обнаружено и поднято на берег.

Также, 4 августа в 8:00 от Затоковского сельского совета поступило сообщение, что 1 августа около 14 часов в пгт. Затока Белгород-Днестровского района пошел купаться и пропал мужчина 1959 г.р. Спасатели обследовано 1700 м.кв. дна и на лодке по воде вдоль береговой линии 12 км. Пропавшее лицо не найдено. Поисковые работы продолжаются.

К поисковым работам привлечено 1 плавсредство и 9 человек личного состава.

Напомним, с начала года на водоемах страны уже погибло 774 человека, из которых 79 детей. При этом спасено 577 человек, в том числе 105 детей.

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