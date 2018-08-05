В Одесской области утонул молодой человек

"4 августа в 21:00 от дежурного Усатовского отделения полиции Национальной полиции в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Нерубайское Беляевского района в 19:30 во время отдыха с друзьями на Хаджибейском лимане (рыбацкий причал), пошел купаться и пропал 21-летний молодой человек", - говорится в сообщении.



К поисковым работам были привлечены специалисты водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. 5 августа в 9:40 тело погибшего было обнаружено и поднято на берег.



Также, 4 августа в 8:00 от Затоковского сельского совета поступило сообщение, что 1 августа около 14 часов в пгт. Затока Белгород-Днестровского района пошел купаться и пропал мужчина 1959 г.р. Спасатели обследовано 1700 м.кв. дна и на лодке по воде вдоль береговой линии 12 км. Пропавшее лицо не найдено. Поисковые работы продолжаются.



К поисковым работам привлечено 1 плавсредство и 9 человек личного состава.



Напомним, с начала года на водоемах страны уже погибло 774 человека, из которых 79 детей. При этом спасено 577 человек, в том числе 105 детей.



