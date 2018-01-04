На Новий рік п'яний чоловік об’їхав три країни на таксі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. П'яний житель Осло у Новий рік проїхався на таксі Данією, Швецією, Норвегією та заплатив за це понад 2 тисячі доларів. Про це повідомляє ВВС Україна, передає УНН.
Як зазначається, коли 40-річний чоловік дістався додому, то не зміг заплатити за “подорож”. Окрім того, у таксиста сів акумулятор, і він був вимушений викликати поліцію.
Поліція Осло знайшла чоловіка сплячим у своєму ліжку, однак він погодився заплатити за поїздку.
Зазначимо, що поїздка з Копенгагена до Осло — це як мінімум 600 км.
Як повідомляв УНН, у Данії з бару викрали найдорожчу у світі пляшку горілки.