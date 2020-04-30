На мостах у Києві утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Станом на 8:05 на декількох мостах Києва утворилися затори, не дивлячись на те, що у місті триває карантин через коронавірусне захворювання COVID-19. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Олени Теліги, Степана Бандери та на бульварі Тараса Шевченка.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Богатирській та Покровській.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою та на вулиці Павла Скоропадського.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Визволителів. Також в заторах стоять Дарницька площа, Харківське шосе та вулиця Раїси Окіпної.
Рух на мостах - Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому - ускладнено в напрямку правого берега.
Нагадаємо, на 30 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,97 грн/дол.