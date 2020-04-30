Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,97 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.971400 грн за долар;

29.242400 грн за євро;

0.366300 грн за російський рубль;

33.471500 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 29 квітня курс усіх валют знизився, крім рубля, який зріс.