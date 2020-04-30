Официальный курс гривны установлен на уровне 26,97 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На 30 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.971400 грн за доллар;
29.242400 грн за евро;
0.366300 грн за российский рубль;
33.471500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 апреля курс всех валют снизился, кроме рубля, который вырос.