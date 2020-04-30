На мостах в Киеве образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. По состоянию на 8:05 на нескольких мостах Киева образовались пробки, несмотря на то, что в городе продолжается карантин из-за коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Степана Бандеры и на бульваре Тараса Шевченко.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Богатырской и Покровской.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улице Павла Скоропадского.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Освободителей. Также в пробках стоят Дарницкая площадь, Харьковское шоссе и улица Раисы Окипной.
Движение на мостах - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, на 30 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,97 грн/долл.