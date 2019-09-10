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На Міжнародному кінофестивалі в Торонто презентували український фільм

Київ • УНН

 • 14698 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. На Міжнародному кінофестивалі в Торонто представили українську стрічку “Атлантида”. Про це повідомили в посольстві України в Канаді, передає УНН.

"Ми на TIFF — найголовнішому кінофорумі Північної Америки, щоб підтримати наших виробників, режисерів кіно, яке стрімко розвивається в Україні. Вчора успішно відбулася прем’єра стрічки "Атлантида"/Atlantis Валентина Васяновича, яка нещодавно здобула нагороду Венеційського кінофестивалю", — йдеться в повідомленні у Facebook посольства.

Як зазначили у посольстві, цьогоріч на фестивалі представлені ще дві кінороботи у співпраці з іншими країнами: "Пофарбоване пташеня"/The Painted Bird виробництва Чехія-Україна-Словаччина, а також "Анна“/Anna — короткий метр, виробництва Україна-Ізраїль-Велика Британія.

Як повідомляв УНН, українська картина “Атлантида” Валентина Васяновича отримала нагороду на Венеціанському кінофестивалі.

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