На Международном кинофестивале в Торонто представили украинский фильм
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. На Международном кинофестивале в Торонто представили украинский фильм "Атлантида". Об этом сообщили в посольстве Украины в Канаде, передает УНН.
"Мы на TIFF - главном кинофоруме Северной Америки, чтобы поддержать наших производителей, режиссеров кино, которое стремительно развивается в Украине. Вчера успешно состоялась премьера фильма "Атлантида"/ Atlantis Валентина Васяновича, которая недавно получила награду Венецианского кинофестиваля", - говорится в сообщении в Facebook посольства.
Как отметили в посольстве, в этом году на фестивале представлены еще две киноработы в сотрудничестве с другими странами: "Окрашенный птенец" / The Painted Bird производства Чехия-Украина-Словакия, а также "Анна" / Anna - короткий метр, производства Украина-Израиль-Великобритания.
Как сообщал УНН, украинская картина "Атлантида" Валентина Васяновича получила награду на Венецианском кинофестивале.