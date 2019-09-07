Український фільм отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українська картина “Атлантіс” Валентина Васяновича названа кращим фільмом секції “Горизонти”. Про це оголосило в суботу міжнародне журі найстарішого в світі огляду. Церемонія в Палаці кіно на острові Лідо велася на сайті Венеціанської бієнале, передає УНН.
Стрічка оповідає, за словами режисера, про “конкретні наслідки війни на сході України і про надію на краще майбутнє”.
“Головна проблема Донбасу не в економічному занепаді, а в екологічній катастрофу”, — пояснив автор в анотації до своєї роботи.
Нагороду картина отримала у конкуренції з 19 фільмами, які брали участь в цьому конкурсі.
Головний приз Венеціанського кінофестивалю “Золотого лева Святого Марка” удостоївся фільм “Джокер” американця Тодда Філліпса.
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У свою чергу, кращим актором 76-го Венеціанського кінофестивалю визнаний італієць Лука Марінеллі, який зіграв у фільмі “Мартін Іден” по Джеку Лондону.
Марінеллі виконав роль Мартіна Ідена в однойменному фільмі, знятому за романом американського письменника. Сюжет перенесений в Неаполь початку ХХ століття.
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Премію за кращий сценарій 76-го Венеціанського кінофестивалю отримала анімація з Гонконгу “Будинок 7 по Черрі Лейн" (No.7 Cherry Lane) Юньфаня.
Юньфань виступив одночасно сценаристом, режисером і арт-директором проекту про історію рідного Гонконгу.
Спеціальної премії журі удостоїлося документальне кіноразмишленіе “Мафія більше не та, що була колись” (La mafia non e piu quella di una volta) італійця Франко Мареска.
Нагадаємо, звільнений політв’язень та український кінорежисер Олег Сенцов отримав премію “Нептун” у Польщі.