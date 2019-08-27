Український фільм "Кохання" отримав чергову міжнародну нагороду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українский фільм “Кохання” продовжує збирати нагороди міжнародних кінофестивалів. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу державного агенства України з питань кіно.
“Створений за підтримки Держкіно український фільм „Кохання“ режисера Микити Лиськова отримав Ґран-прі міжнародного фестивалю анімаційного кіно Turku Animated Film Festival”, — йдеться в повідомленні.
Журі фестивалю, який проходив у Фінляндії, присудило українській стрічці Ґран-прі з таким формулюванням: “Фільм, який кидає довгий важкий погляд на рідне місто режисера. Це фрагментарно, анархічно, весело, глибоко критично і з любов’ю водночас”.
“Світова прем’єра короткометражного анімаційного фільму „Кохання“ відбулася на найпрестижнішому у світі фестивалі анімаційного кіно в Ансі, після чого стрічка отримала ряд перемог на інших міжнародних фестивалях в Україні та за кордоном”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Рада з державної підтримки кінематографії може підтримувати фільм для його державного фінансування, навіть якщо його не підтримує Експертна комісія.