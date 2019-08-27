Украинский фильм "Любовь" одержал очередную международную награду
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинский фильм “Любовь” продолжает собирать награды международных кинофестивалей. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу государственного агентства Украины по вопросам кино.
“Созданный при поддержке Госкино Украинский фильм „Любовь“ режиссера Никиты Лысково получил Гран-при международного фестиваля анимационного кино Turku Animated Film Festival”, — говорится в сообщении.
Жюри фестиваля, который проходил в Финляндии, присудило украинской ленте Гран-при с такой формулировкой: “Фильм, который бросает долгий тяжелый взгляд на родной город режиссера. Это фрагментарно, анархично, весело, глубоко критически и с любовью одновременно”.
“Мировая премьера короткометражного анимационного фильма „Любовь“ состоялась на престижном в мире фестивале анимационного кино в Анси, после чего лента получила ряд побед на других международных фестивалях в Украине и за рубежом”, — говорится в сообщении.
Напомним, Совет по государственной поддержке кинематографии может поддерживать фильм для его государственного финансирования, даже если его не поддерживает Экспертная комиссия.