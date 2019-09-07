Украинский фильм получил награду на Венецианском кинофестивале
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинская картина "Атлантис" Валентина Васяновича названа лучшим фильмом секции "Горизонты". Об этом объявило в субботу международное жюри старейшего в мире смотра. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале, передает УНН.
Лента повествует, по словам режиссера, про “конкретные последствия войны на востоке Украины и о надежде на лучшее будущее”. “Главная проблема Донбасса не в экономическом упадке, а в экологической катастрофе”, — пояснил автор в аннотации к своей работе.
Награду картина получила в конкуренции с 19 фильмами, которые принимали участие в этом конкурсе.
Главный приз Венецианского кинофестиваля “Золотого льва Святого Марка” удостоен фильм “Джокер” американца Тодда Филлипса.
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В свою очередь, лучшим актером 76-го Венецианского кинофестиваля признан итальянец Лука Маринелли, сыгравший в фильме “Мартин Иден” по Джеку Лондону.
Маринелли выполнил роль Мартина Идена в одноименном фильме, снятом по роману американского писателя. Сюжет перенесен в Неаполь начала ХХ века.
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Премию за лучший сценарий 76-го Венецианского кинофестиваля получила анимация из Гонконга “Дом 7 по Черри Лэйн" (No.7 Cherry Lane) Юньфаня.
Юньфань выступил одновременно сценаристом, режиссером и арт-директором проекта об истории родного Гонконга.
Специальной премии жюри удостоился документальное киноразмишление “Мафия больше не та, что была когда-то” (La mafia non e piu quella di una volta) итальянца Франко Мареска.
Напомним, освобожден политзаключенный и украинский кинорежиссер Олег Сенцов получил премию “Нептун” в Польше.