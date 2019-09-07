Украинский фильм получил награду на Венецианском кинофестивале

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108169 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120228 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111817 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117962 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123879 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150154 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149938 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140646 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 193047 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116832 просмотра

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Украинский фильм получил награду на Венецианском кинофестивале

Украинский фильм получил награду на Венецианском кинофестивале

Киев  •  УНН

 • 27875 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинская картина "Атлантис" Валентина Васяновича названа лучшим фильмом секции "Горизонты". Об этом объявило в субботу международное жюри старейшего в мире смотра. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале, передает УНН.

Лента повествует, по словам режиссера, про “конкретные последствия войны на востоке Украины и о надежде на лучшее будущее”. “Главная проблема Донбасса не в экономическом упадке, а в экологической катастрофе”, — пояснил автор в аннотации к своей работе.

Награду картина получила в конкуренции с 19 фильмами, которые принимали участие в этом конкурсе.

Главный приз Венецианского кинофестиваля “Золотого льва Святого Марка” удостоен фильм “Джокер” американца Тодда Филлипса.

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В свою очередь, лучшим актером 76-го Венецианского кинофестиваля признан итальянец Лука Маринелли, сыгравший в фильме “Мартин Иден” по Джеку Лондону.

Маринелли выполнил роль Мартина Идена в одноименном фильме, снятом по роману американского писателя. Сюжет перенесен в Неаполь начала ХХ века.

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Премию за лучший сценарий 76-го Венецианского кинофестиваля получила анимация из Гонконга “Дом 7 по Черри Лэйн" (No.7 Cherry Lane) Юньфаня.

Юньфань выступил одновременно сценаристом, режиссером и арт-директором проекта об истории родного Гонконга.

Специальной премии жюри удостоился документальное киноразмишление “Мафия больше не та, что была когда-то” (La mafia non e piu quella di una volta) итальянца Франко Мареска.

Напомним, освобожден политзаключенный и украинский кинорежиссер Олег Сенцов получил премию “Нептун” в Польше.

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