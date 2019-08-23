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Сенцов отримав премію "Нептун" у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Ґданську фестиваль Solidarity of Arts цьогоріч присвятили українському політв’язню, режисеру Олегу Сенцову. Йому також присудили нагороду "Нептун". Про вручення нагороди Сенцову повідомив у Facebook його адвокат Дмитро Дінзе, інформує УНН.

Нагороду вручили сестрі політв’язня Наталії Каплан.

За інформацією "Польського радіо", гасло цьогорічного фестивалю в Ґданську — "мужність", а сам він присвячений Сенцову.

"Цьогорічний фестиваль присвячений особі, яка не може бути з нами — Олегу Сенцову. Його доля говорить багато не тільки про майбутнє Росії та України, але також цілої Європи. Наш фестиваль є демонстрацією солідарності з ним", — сказав директор Європейського центру Солідарності у Ґданську Басіль Керський.

Премією "Нептун" нагороджують митців, художня діяльність яких пов'язана із ґданською традицією або сучасністю, а їхній доробок залишає тривалий слід в історії міста, вписуючись у цінності свободи та солідарності. Сенцов став 37-им володарем цієї нагороди.

В межах фестивалю Solidarity of Arts відбуваються дискусії, концерти на кінопокази, зокрема у програму включили фільм "Гаамер" Сенцова, з яким він дебютував на Міжнародному кінофестивалі у Роттердамі в 2012 році.

Нагадаємо, Сенцова у списках на обмін між РФ і Україною не буде.

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