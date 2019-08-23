Сенцов получил премию "Нептун" в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Гданьске фестиваль Solidarity of Arts в этом году посвятили украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцов. Ему также присудили награду "Нептун". О вручении награды Сенцов сообщил в Facebook его адвокат Дмитрий Динзе, информирует УНН.
Награду вручили сестре политзаключенного Наталье Каплан.
По информации "Польского радио", лозунг фестиваля в Гданьске - "мужество", а сам он посвящен Сенцову.
"В этом году фестиваль посвящен лицу, которое не может быть с нами - Олег Сенцов. Его судьба говорит не только о будущем России и Украины, но также о всей Европы. Наш фестиваль является демонстрацией солидарности с ним", - сказал директор Европейского центра Солидарности в Гданьске Басиль Керский.
Премией "Нептун" награждают художников, художественная деятельность которых связана с Гданьском традиции или современностью, а их наследие оставляет долгий след в истории города, вписываясь в ценности свободы и солидарности. Сенцов стал тридцать седьмым обладателем этой награды.
В рамках фестиваля Solidarity of Arts происходят дискуссии, концерты на кинопоказы, в частности в программу включили фильм "Гаамер" Сенцова, с которым он дебютировал на Международном кинофестивале в Роттердаме в 2012 году.
Напомним, Сенцова в списках на обмен между РФ и Украиной не будет.