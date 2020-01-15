На місці падіння літака МАУ відбулась церемонія прощання із загиблими
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Сьогодні на місці падіння літака в Ірані відбулася церемонія прощання із загиблими пасажирами та членами екіпажу. Представники посольства України в Ірані спільно зі шведськими та канадськими колегами поклали квіти на місці авіакатастрофи. Про це повідомив Офіс Президента у Facebook, передає УНН.
“Представники посольства України в Ірані спільно зі шведськими та канадськими колегами поклали квіти на місці катастрофи літака МАУ в Тегерані”, — написали в Офісі.
Також були присутні члени слідчої комісії, співробітники МАУ, представники дипломатичних місій, державних органів та ЗМІ.
“Сьогодні на місці падіння літака в Ірані відбулася церемонія прощання із загиблими пасажирами та членами екіпажу”, — повідомили в авіакомпанії “Fly UIA”.
Нагадаємо, що наразі ідентифіковано тіла чотирьох українців, які загинули внаслідок авіакатастрофи в Ірані.
Тіла планують доправити до Києва 19 січня.
Також нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. Серед загиблих — всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.