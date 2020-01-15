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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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На месте падения самолета МАУ состоялась церемония прощания с погибшими

Киев • УНН

 • 18952 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Сегодня на месте падения самолета в Иране состоялась церемония прощания с погибшими пассажирами и членами экипажа. Представители посольства Украины в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте авиакатастрофы. Об этом сообщил Офис Президента в Facebook, передает УНН.

На месте падения самолета МАУ состоялась церемония прощания с погибшими

"Представители посольства Украины в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения самолета МАУ в Тегеране", - написали в Офисе.

Также присутствовали члены следственной комиссии, сотрудники МАУ, представители дипломатических миссий, государственных органов и СМИ.

"Сегодня на месте падения самолета в Иране состоялась церемония прощания с погибшими пассажирами и членами экипажа", - сообщили в авиакомпании "Fly UIA".

Напомним, что сейчас идентифицированы тела четырех украинцев, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

Тела планируют доставить в Киев 19 января.

Также напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. Среди погибших - 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.

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