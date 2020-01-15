На месте падения самолета МАУ состоялась церемония прощания с погибшими
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Сегодня на месте падения самолета в Иране состоялась церемония прощания с погибшими пассажирами и членами экипажа. Представители посольства Украины в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте авиакатастрофы. Об этом сообщил Офис Президента в Facebook, передает УНН.
"Представители посольства Украины в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения самолета МАУ в Тегеране", - написали в Офисе.
Также присутствовали члены следственной комиссии, сотрудники МАУ, представители дипломатических миссий, государственных органов и СМИ.
"Сегодня на месте падения самолета в Иране состоялась церемония прощания с погибшими пассажирами и членами экипажа", - сообщили в авиакомпании "Fly UIA".
Напомним, что сейчас идентифицированы тела четырех украинцев, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.
Тела планируют доставить в Киев 19 января.
Также напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. Среди погибших - 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.