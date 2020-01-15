Авіакатастрофа в Ірані: ідентифіковано тіла 4 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Наразі ідентифіковано тіла чотирьох українців, які загинули внаслідок авіакатастрофи в Ірані. Про це під час засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив заступник Генпрокурора Віктор Трепак, передає кореспондент УНН.
"На даний момент ідентифіковано 4 особи. Робота в цьому напрямку продовжується", – сказав Трепак.
Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, в Ірані ідентифіковано декілька українців, які загинули у авіакатастрофі під Тегераном. Тіла планують доправити до Києва 19 січня.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. Серед загиблих - всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.