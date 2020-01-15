В Ірані уже ідентифікували декілька загиблих у авіакатастрофі українців - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. В Ірані ідентифіковано декілька українців, які загинули у авіакатастрофі під Тегераном. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з родичами загиблих, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Глава держави повідомив, що в Ірані наразі перебувають 10 українських фахівців, які працюють над ідентифікацією та поверненням тіл загиблих в Україну.
“Наразі декілька наших громадян ідентифіковано”, — сказав Володимир Зеленський.
Зазначається, що Президент Володимир Зеленський зустрівся з родичами українських громадян, які загинули внаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Іран.
Нагадаємо, тіла загиблих українців планують доправити у Київ 19 січня.
Як повідомлялося в УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. Серед загиблих — всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.