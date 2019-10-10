На місці прес-марафону Зеленського влаштували кофі-пойнт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У приміщенні Kyiv Food Market, де сьогодні відбудеться прес-марафон Президента України Володимира Зеленського, влаштували імпровізований кофі-пойнт для присутніх, повідомляє кореспондент УНН.
Так, у будівлі облаштували столи, де розмістили закуски, десерти та напої.
Наразі журналістів вже пустили до приміщення.
Нагадаємо, початок прес-марафону заплановано о 10 годині 10 жовтня. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.
Представники медіа ставитимуть запитання Главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини.
На прес-марафон Зеленського зареєстрували понад 300 журналістів.
Правоохоронці посилили у цьому районі заходи безпеки.