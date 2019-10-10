На месте пресс-марафона Зеленского устроили кофе-пойнт
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В помещении Kyiv Food Market, где сегодня состоится пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского, устроили импровизированный кофе-пойнт для присутствующих, сообщает корреспондент УНН.
Так, в здании обустроили столы, где разместили закуски, десерты и напитки.
Сейчас журналистов уже пустили в помещение.
Напомним, начало пресс-марафона запланировано в 10:00 10 октября. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.
Представители медиа будут задавать вопросы Главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса.
На пресс-марафон Зеленского зарегистрировали более 300 журналистов.
Правоохранители усилили в этом районе меры безопасности.