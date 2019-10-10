Зеленський сьогодні збирає прес-марафон
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні у Києві відбудеться прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.
“У четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочнеться прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня”, — зазначили в ОПУ.
Як зазначається, місце проведення — Kyiv Food Market.
“Представники медіа ставитимуть запитання Главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини”, — додали в ОПУ.
Нагадаємо, в ОПУ попередили про фейкові сторінки Зеленського у соцмережах.
Раніше прессекретар Зеленського Юлія Мендель вибачилась за неправильне написання столиці України.