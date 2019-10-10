Зеленский сегодня собирает пресс-марафон

“В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня”, — отметили в ОПУ.

Как отмечается, место проведения — Kyiv Food Market.

“Представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса”, — добавили в ОПУ.

Напомним, в ОПУ предупредили про фейковые страницы Зеленского в соцсетях.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель извинилась за неправильное написание столицы Украины.