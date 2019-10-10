Зеленский сегодня собирает пресс-марафон
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня в Киеве состоится пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.
“В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня”, — отметили в ОПУ.
Как отмечается, место проведения — Kyiv Food Market.
“Представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса”, — добавили в ОПУ.
Напомним, в ОПУ предупредили про фейковые страницы Зеленского в соцсетях.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель извинилась за неправильное написание столицы Украины.