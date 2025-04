Мендель вибачилась за неправильне написання столиці України

“Kyiv not Kiev”, — написала Мендель. — “Я не поміняла написання назви столиці України в нещодавній цитаті. Винна. Всі мої твіти говорять тільки про українську версію написання Києва. Я особисто завжди підкреслювала це для всіх ЗМІ, в яких я працювала. Прошу вибачення у всіх, чиї почуття були ображені, коли я не змінила цитату”.

Мова йде, ймовірно, про нещодавній допис речниці Зеленського у Twitter за 6 жовтня, в якому Мендель розповіла, що Президент України у інтерв’ю японським ЗМІ повідомив, що “Трамп не висував йому умов”.

Нагадаємо, у вересні бібліотека Конгресу США почала правильно писати назву української столиці.

Kyiv not Kiev.

I didn’t change the name of Ukraine’s capital in the recent quote. My bad. All my tweets say only Ukrainian version of Kyiv. I, myself,was stressing this to all media outlets I worked for. Apologies to all whose feelings were offended when I didn’t change the quote

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 8, 2019