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Мендель вибачилась за неправильне написання столиці України

Київ • УНН

 • 16930 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Речниця президента України Юлія Мендель вибачилась за неправильне написання назви столиці України англійською мовою. Про це прессекретар Зеленського написала у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

Мендель вибачилась за неправильне написання столиці України

“Kyiv not Kiev”, — написала Мендель. — “Я не поміняла написання назви столиці України в нещодавній цитаті. Винна. Всі мої твіти говорять тільки про українську версію написання Києва. Я особисто завжди підкреслювала це для всіх ЗМІ, в яких я працювала. Прошу вибачення у всіх, чиї почуття були ображені, коли я не змінила цитату”.

Мова йде, ймовірно, про нещодавній допис речниці Зеленського у Twitter за 6 жовтня, в якому Мендель розповіла, що Президент України у інтерв’ю японським ЗМІ повідомив, що “Трамп не висував йому умов”.

Нагадаємо, у вересні бібліотека Конгресу США почала правильно писати назву української столиці.

Kyiv not Kiev.
I didn’t change the name of Ukraine’s capital in the recent quote. My bad. All my tweets say only Ukrainian version of Kyiv. I, myself,was stressing this to all media outlets I worked for. Apologies to all whose feelings were offended when I didn’t change the quote

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 8, 2019

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