Мендель извинилась за неправильное написание столицы Украины

“Kyiv not Kiev”, — написала Мендель. — “Я не поменяла написание названия столицы Украины в недавней цитате. Виновата. Все мои твиты говорят только об украинской версии написания Киева. Я лично всегда подчеркивала это для всех СМИ, в которых я работала. Прошу прощения у всех, чьи чувства были оскорблены, когда я не изменила цитату”.

Речь идет, вероятно, о недавнем сообщении пресс-секретаря Зеленского в Twitter за 6 октября, в котором Мендель рассказала, что Президент Украины в интервью японским СМИ сообщил, что “Трамп не предъявлял ему условий”.

Напомним, в сентябре библиотека Конгресса США начала правильно писать название украинской столицы.

Kyiv not Kiev.

I did not change the name of Ukraine’s capital in the recent quote. My bad. All my tweets say only Ukrainian version of Kyiv. I, myself, was stressing this to all media outlets I worked for. Apologies to all whose feelings were offended when I did not change the quote

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 8, 2019